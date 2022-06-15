Die besten Nike Badehosen für Herren

Die besten Nike Badeshorts für Herren
Einkaufs-Guide
Von klassischen Boardshorts bis hin zu farbenfrohen Kurzshorts bietet die Nike Bademode-Kollektion für Herren die passenden Badeshorts für einen Tag am Pool oder am Strand.
Falls du planst, den Sommer mit Freund:innen am Strand zu verbringen, im Pool deine Runden zu drehen oder eine neue Wassersportart auszuprobieren, benötigst du tolle Badeshorts. Die Nike Bademode-Kollektion bietet eine Vielzahl an Schwimmshorts für jegliche Sommerabenteuer. Dabei kannst du aus Längen von rund 13 cm, 18 cm und 23 cm und einer Reihe von Farben und Mustern wählen.
Nike Bademode besteht aus Funktionsstoffen, die sich mit dir bewegen und schnell trocknen und dabei Tragekomfort und Schutz bieten. Entdecke die besten fünf Badeshorts-Styles von Nike für Herren.
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1.Für mehr Länge und dehnbaren Tragekomfort: Badeshorts (ca. 23 cm)
Die klassischen Badeshorts von Nike mit einer Beininnenlänge von rund 23 cm bieten Schutz über die gesamte Oberschenkellänge hinweg und sind in einer Vielzahl von verspielten Mustern erhältlich. Der elastische Bund und der Kordelzug außen sorgen für anpassbaren Tragekomfort. Außerdem kommen diese Shorts mit Design-Details wie Belüftungsschlitzen, die dazu beitragen, dass die Shorts schneller trocknen, und integriertem Innenfutter für zusätzlichen Tragekomfort und Halt. Damit stichst du überall heraus.
Darüber hinaus befinden sich an den Shorts Seitentaschen mit Mesh-Beuteln zur Wasserableitung sowie eine Reißverschlusstasche für zusätzlichen Platz zur Aufbewahrung von Dingen. (Vergiss aber nicht, dein Handy aus der Tasche zu nehmen, bevor du in den Pool springst.)
2.Die "genau richtige" Länge: Badeshorts (ca. 18 cm)
Wenn du keine langen Shorts magst, die bis zum Knie reichen, aber du etwas weniger von dir preisgeben magst als in Kurzshorts, sind die rund 18 cm langen Badeshorts von Nike ideal für dich. Diese Shorts enden gewöhnlich einige Zentimeter über dem Knie, damit du dich frei und komfortabel bewegen kannst, ohne dabei viel Haut zu zeigen (falls du das nicht magst). Genau wie die 23-cm-Version verfügen diese Badeshorts über ein Mesh-Futter, einen elastischen Bund, einen Kordelzug außen und Taschen.
3.Vielseitig den ganzen Tag lang: Hybrid-Shorts (ca. 23 cm)
Mit einem Paar Nike Hybrid-Shorts erfolgt der Übergang vom Schwimmen im Wasser zum Essengehen nahtlos. Die rund 23 cm langen Nike Merge Hybrid-Shorts verfügen über einen festen Bund mit Knopfverschluss, einen Hosenschlitz mit Reißverschluss und einen integrierten Kordelzug, sodass sie wie normale Shorts aussehen. Aber das Dri-FIT-Material, die Mesh-Taschenbeutel und die perforierten Akzente sorgen dafür, dass Wasser abgeleitet wird und die Shorts atmungsaktiv sind, sodass sie perfekt für Wasseraktivitäten geeignet sind.
4.Für optimale Bewegungsfreiheit: Badeshorts (ca. 13 cm)
Die kürzesten Nike Badeshorts für Männer, die rund 13 cm langen Shorts, reichen etwa bis zur Mitte des Oberschenkels. Sie verfügen über kurzes, integriertes Mesh, einen elastischen Bund und Taschen, darunter eine Tasche mit Klettverschluss auf der Rückseite, um die wichtigsten kleinen Gegenstände zu verstauen.
5.Zum High-Performance-Schwimmen: Nike Jammers oder Slips
Nike Jammers sind ideal zum zügigen Schwimmen und verfügen über ein schmales, passgenaues Design, durch das du im Wasser weniger abgebremst wirst. Das Nike HydraStrong-Material ist strapazierfähig und langlebig. Innen an der Vorderseite befindet sich eine Tasche, die Halt bietet. Flache Nähte tragen dazu bei, dass Reibung verhindert wird und durch Kordelzüge kannst du die Passform anpassen.
Nike Jammers sind in zwei Längen erhältlich: Eine endet knapp oberhalb des Knies und die andere ist kürzer und endet in der Mitte des Oberschenkels. Sie sind ideal für lange Schwimmeinheiten im Pool oder für deinen nächsten Triathlon geeignet.
Alternativ kannst du Schwimmslips ausprobieren. Wie die Jammers bestehen Nike Schwimmslips aus HydraStrong-Material und verfügen über einen integrierten Kordelzug, flache Nähte und Futter im vorderen Bereich, damit nichts verrutscht.
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Text von Greg Presto