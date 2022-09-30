Die besten Nike Taschen für Basketball-Ausrüstung

Nike Basketball Rucksäcke sind kleiner als Trainingstaschen – normalerweise eignen sich zwischen 25 und 32 Liter Fassungsvermögen für Erwachsene und 16 bis 20 Liter für Kinder – und die Muster sind von den besten Nike Profisportler:innen inspiriert.

Wähl einen Rucksack mit Nike Air Polsterung auf den Riemen, damit er bequem bleibt, wenn er voll beladen ist. Außerdem sollte er ein getrenntes Fach für Basketballschuhe und ein isoliertes Fach für kühle Getränke haben.

Der Nike Hoops Elite Pro Printed Basketball Rucksack bietet all diese Features und zusätzlich einen Brustriemen, um das Gewicht zu verteilen. Dazu gibt es ein gepolstertes Innenfach, um einen Laptop mitzunehmen. Diese Features machen die Tasche perfekt für den Alltag, besonders wenn du nach der Schule oder Arbeit trainieren gehst.