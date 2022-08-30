Jetzt kaufen: Aufeinander abgestimmte Outfits von Nike für die ganze Familie
Einkaufs-Guide
Diese Outfits und Sneaker von Nike sind in verschiedenen Größen für die ganze Familie erhältlich.
Ihr mögt sportliche Bekleidung und Schuhe und kleidet euch gerne im Partnerlook? Dann ist die "Mini Me"-Kollektion von Nike genau das Richtige für euch als Familie. Ob Fleece-Trainingsanzüge, Sportbekleidung, Grafik-T-Shirts, Kleider oder Sneaker: Die Kollektion enthält eine Vielzahl von Styles, die auch den Jüngsten der Familie perfekt passen. Sieh dir die besten aufeinander abgestimmten Outfits von Nike an, die es in Herren-, Damen- und Kindergrößen gibt.
1.Nike Sportswear Club Fleece-Trainingsanzug
Club Fleece-Produkte sind bekannt für ihr sehr weiches Baumwollmaterial und ihre bequeme Passform. Sie sind also die optimale Wahl, wenn ihr es gerne kuschlig mögt. Nicht umsonst handelt es sich dabei um die meistverkauften Fleece-Produkte von Nike: Sie sind unglaublich weich, waschmaschinenfest und in allen gängigen Größen erhältlich. Club Fleece-Sweatshirts sind für Herren, Damen und Kinder in verschiedenen Styles verfügbar: mit Halbreißverschluss, als Hoodie, mit Rundhalsausschnitt oder mit durchgehendem Reißverschluss. Geh aufs Ganze und runde das Outfit mit einer Club Fleece-Jogginghose oder Club Fleece-Shorts ab.
Mit dem Nike Air Max 270 kombinieren
Wer auf der Suche nach einem sportlichen Schuh für jeden Tag ist, wird bei uns mit dem Nike Air Max 270 fündig. Wähle eine klassische schwarz-weiße Farbgebung für die ganze Truppe oder lass alle in der Familie ihre eigenen Farben wählen, um für Abwechslung zu sorgen. Diese Schuhe (auch die Baby- und Kleinkindmodelle) verfügen über Nike Air-Dämpfung in der Sohle und sorgen so für noch mehr Tragekomfort.
2.Nike Sportswear Grafik-T-Shirts + Shorts
Du bist ein Fan von lustigen, auffälligen Prints? Dann statte die ganze Familie mit deinem liebsten Nike Sportswear Grafik-T-Shirt aus. Diese Shirts haben eine Standardpassform, bestehen aus weicher Baumwolle und sind damit optimal für den Alltag. Mit einer Jeans oder passenden Nike Sportswear Shorts vervollständigst du den Look.
Mit dem Nike Air Force 1 kombinieren
Nichts passt besser zu den markanten T-Shirts als ein klassischer Nike Air Force 1. Den zeitlosen, komplett in weiß gehaltenen Air Force 1 gibt es in allen Größen und für alle Altersgruppen. Familienmitglieder, die dem einheitlichen Outfit eine persönliche Note verleihen möchten, können den Schuh in Mid-Top- oder High-Top-Ausführung wählen oder sich für eine auffällige Farbgebung entscheiden.
3.Nike Sportswear Tech Fleece-Trainingsanzug
Mit Nike Sportswear Tech Fleece-Outfits können Eltern und Kinder zeigen, dass sie zusammengehören. Diese Hoodies bieten Wärme bei geringem Gewicht. Zudem haben sie Taschen und gerippte Details an den Bündchen für eine bequeme Passform.
Erwachsene und ältere Kinder können zu aufeinander abgestimmten Hoodies und Jogginghosen greifen, während für Kleinkinder der Nike Sportswear Tech Fleece-Einteiler am besten geeignet ist.
Mit dem Nike Air Huarache kombinieren
Mit dem Nike Air Huarache, der auf lässigen Tragekomfort ausgelegt ist, zeigst du deine Verbundenheit mit den 90ern. Er ist sowohl in Erwachsenen- als auch Kindergrößen erhältlich und verfügt über weiche Lederakzente und atmungsaktives Material.
4.Gewebte Cargohose + Nike Sportswear Langarm-T-Shirt
Du bist kein Fan von Fleece? Wie wäre es mit aufeinander abgestimmten gewebten Cargohosen für dich und dein Kind? Sie sind weich und haben einen elastischen Kordelzug für Tragekomfort sowie Taschen an den Seitennähten. Wähle passend dazu ein klassisches Nike Sportswear Langarm-T-Shirt.
Mit dem Nike Blazer kombinieren
Der Nike Blazer Mid '77 High-Top im Vintage-Look bietet dir bequemen Tragekomfort im Alltag. Der Bootie-Style für Babys verfügt über weiche Dämpfung sowie elastische Schnürsenkel und er ist in den kleinsten Größen erhältlich. So können selbst Kinder, die noch nicht laufen können, Sneaker-Style beweisen.
5.Bike Shorts + Nike Dri-FIT-Oberteil
Egal, ob ihr zu einer Fahrradtour aufbrecht oder Zeit zu Hause verbringt: Aufeinander abgestimmte Bike Shorts sind eine lässige und praktische Wahl für aktive Eltern und Kinder. Sie bieten genau die richtige Dehnbarkeit sowie stützenden Halt. An Tagen, an denen es zu warm für Leggings ist, sind sie die perfekte Alternative.
Diese Shorts mit hohem Taillenbund bestehen aus einem weichen Jersey-Material. Ergänze den Look mit einem atmungsaktiven Nike Dri-FIT-Oberteil, um auch an warmen Tagen kühl und trocken zu bleiben.
Mit dem Nike Pegasus kombinieren
Ihr plant einen sportlichen Familienausflug? Dann empfiehlt sich der Nike Pegasus für die ganze Familie. Dieser Laufschuh eignet sich für alle Arten des Laufens – von gemeinsamen 5-km-Läufen bis hin zum Fangen spielen mit den Kindern im Park. Die Gummisohle hat ein vom Waffelmuster inspiriertes Traktionsmuster für optimalen Grip und höchste Strapazierfähigkeit.
Text: Claire Tak