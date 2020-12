Athletenkochbuch: Noah Ohlsens Lachs-Bowl voller Makronährstoffe

Zubereitung

Den Ofen auf 375 Grad Fahrenheit vorheizen. Auf einem Schneidebrett mit einem großen, scharfen Messer die Haut vom Lachsfilet lösen. Die Haut trocken tupfen. Mit einem Teelöffel Olivenöl beträufeln. Die Haut auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 10 Minuten rösten, bis sie schön knusprig ist. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. (Darüber freut sich später dein tierischer Kumpel.)



Den Ofen auf 300 Grad Fahrenheit runterdrehen. In einer großen Schüssel 3 Teelöffel Salz in 3 Tassen Wasser auflösen. Den Lachs in der Schüssel 15 Minuten einweichen lassen. Den Lachs wieder herausnehmen, trocken tupfen und mit 2 Teelöffeln Olivenöl beträufeln. Beide Seiten des Fisches mit Salz, Pfeffer und Paprika bestreuen. Den Fisch auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 20 Minuten in den Backofen schieben, bis er sich mit einem Messer oder einer Gabel ganz leicht auseinanderziehen lässt.



In der Zwischenzeit die Hühnerbrühe in einem mittelgroßen Topf mit dem Farro-Getreide zum Kochen bringen. Bei mittlerer Hitze 20 Minuten lang köcheln lassen, bis das Farro-Getreide weich ist. Überschüssige Flüssigkeit abgießen.



Basilikum, Pinienkerne, Spirulina, Knoblauch, Parmesan, die Hälfte des Zitronensafts und ¼ Tasse Olivenöl in einen Mixer geben. Während des Mixens langsam mehr Olivenöl hinzugeben, bis eine geschmeidige Masse entstanden ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Griechischen Joghurt mit dem Rest vom Zitronensaft in eine Schüssel geben. Dill unterrühren.



Das Farro-Getreide auf vier Schüsseln verteilen, den in Stücke geteilten Lachs sowie einen Löffel Pesto und etwas Zitronenjoghurt dazugeben. Die Lachshaut deinem tierischen Kumpel geben.