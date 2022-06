So nutzte Athletin und Model Amira Natanne ihre Familiengeschichte, um ihre Träume zu verwirklichen

"Wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, antworte ich immer 'Aus Hintertupfingen im Niemandsland'". Damit meint Amira Natanne scherzhaft die kleine Industriestadt Lutcher zwischen New Orleans und Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana. "Das letzte Stück nach Lutcher führt nur über die Landstraße", erzählt das 23-jährige Model, das gerade sein Hochschulstudium abgeschlossen hat. "Dort kennt jeder jeden oder ist miteinander verwandt."



Lutcher mag zwar eine kleine Stadt sein, aber sie ist der Grund dafür, dass es Amira in die Großstadt zog und als erste in ihrer Familie mit einem Studium an der Hochschule begann. Ihr Abschluss und das Leben in New York City sind Teil ihres Traums, den sie sich erfüllt hat, als sie Lutcher verließ, um Bioethik zu studieren und nun auch andere Karrieremöglichkeiten wahrzunehmen. 2.400 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort blickt sie in ihrem Apartment in Bushwick, Brooklyn, auf ihren erfolgreichen Werdegang bis jetzt zurück.