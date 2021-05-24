So nutzte Athletin und Model Amira Natanne ihre Familiengeschichte, um ihre Träume zu verwirklichen

Jetzt überlegt sie, was sie als Nächstes machen will und wie sie ihr Leben und auch ihr Training bewusst gestalten kann. Zwar fehlt es ihr manchmal, Teil eines organisierten Sportteams zu sein, aber ihre Trainingsroutine hilft ihr, geerdet zu bleiben. Sie trainiert zu Hause mit Gewichten, macht lange Spaziergänge und beginnt demnächst mit einer 30-tägigen Yoga-Challenge. Und obwohl sie sich selbst als ungeduldig bezeichnet, versucht sie, im Alltag zu meditieren.



Inspiriert von ihrem Großvater belegte sie an der Uni Lehrveranstaltungen zu Innerer Medizin und ihre Auswirkungen auf Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft diskriminiert werden. Amira setzt sich leidenschaftlich dafür ein, die hohe Sterblichkeitsrate von Schwarzen Frauen während der Geburt zu senken, und hat sich überlegt, diese Energie zu kanalisieren und sich zur Doula weiterzubilden, um Mütter vor, während und nach der Geburt zu unterstützen. Dieses Thema liegt ihr am Herzen und ist ihr von ihrer eigenen Mutter bekannt: "Meine Mutter hat fünf Kinder bekommen und hatte vier Kaiserschnitte", erzählt Amira.



Die Neu-New Yorkerin glaubt, dass der Grund für ihre Neugier, ihre ständigen Fragen und der Drang, etwas zu tun und zu bewirken, auf der Hand liegt: ihre Familie. "Von meiner Familie habe ich gelernt, mich um meine Mitmenschen und die Gemeinschaft zu kümmern", sagt Amira. "So, wie es meine Familie immer schon gemacht hat."