Mache deine alten Sneaker länger haltbar mit natürlichen Inhaltsstoffen

Erzähl uns von deinem Job.

"In meiner Rolle sorge ich dafür, Kundenbedürfnisse zu verstehen, um Produkte zu erschaffen, die begehrt sind – Probleme zu lösen, indem ich Kreativität, Nachhaltigkeit und einen Kreislauf bei den Materialien einsetze."



Wann begann deine Liebe für Sneaker?

"Meine Verbindung zu Sneakern besteht darin, die Zeit mit meiner Familie zu genießen. Als ich 2005 von Indonesien nach Los Angeles zog, sprach ich kein Englisch und meine Cousins sprachen kein Indonesisch, aber irgendwie entstand eine Verbindung über Sneaker. Sie nahmen mich zum Zelten für Neuveröffentlichungen mit und ich lernte neue Freund:innen beim Warten in der Schlange kennen. Die ganze Community gibt mir das Gefühl, willkommen zu sein."



Welche persönlichen Merkmale bringst du bei der Arbeit und im Leben ein?

"Ich bin unkompliziert, kontaktfreudig, ein Steinbock. Ich probiere gerne neues Essen aus, erkunde neue Vintage-Geschäfte, Secondhandläden usw. Deshalb müssen meine Schuhe bequem sein, denn ich bin immer unterwegs!"