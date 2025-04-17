Nike und Hyperice entwickeln gemeinsam den Hyperboot

Hyperice – bekannt für innovative Regenerationstechnologie – und Nike haben sich zusammengetan, um eine moderne Technologie für Wearables zu entwickeln, die das Warm-up und den Regenerationsprozess verbessert. Der Nike x Hyperice Stiefel wurde entwickelt, um Athlet:innen zu helfen, im Training und im Wettkampf ihr Bestes zu geben.

"Diese Zusammenarbeit ist das Ergebnis jahrelanger gemeinsamer Arbeit unserer beiden Marken mit dem Ziel, innovative Schuhe und Bekleidung zu entwickeln, die die Leistung und Regeneration von Sportler:innen gezielt unterstützen", erklärt Anthony Katz, Gründer und Präsident von Hyperice. "Und das ist erst der Anfang."

Die Schuhe sind so konzipiert, dass sie sowohl die Regeneration als auch das Warm-up unterstützen. Beides ist für Athlet:innen gleichermaßen wichtig – sowohl für ihr körperliches als auch ihr mentales Wohlbefinden. "Der Hyperboot hilft dabei, den Körper auf Aktivität vorzubereiten, egal ob du um einen Titel spielst oder bei der Arbeit viel auf den Beinen bist", sagt Tobie Hatfield, Senior Director, Nike Athlete Innovation.