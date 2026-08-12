  1. Vêtements
    2. /
  2. Bas
    3. /
  3. Shorts

Taille Haute Shorts

(22)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short taille haute 5 cm pour femme
Nike Sportswear
Short taille haute 5 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Short tissé pour fille
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Club
Short tissé pour fille
29 % de réduction
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 $
Nike One
Nike One Short de training tissé taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike One
Short de training tissé taille haute Dri-FIT pour ado (fille)
23 % de réduction
Nike ACG
Nike ACG Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG
Short de trail avec sous-short intégré 10 cm Dri-FIT pour femme
95 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short taille haute en satin pour femme
Nike Sportswear
Short taille haute en satin pour femme
14 % de réduction
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
68 $
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Short 13 cm pour femme
65 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste taille haute 13 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Cycliste thermocollé taille mi-haute 18 cm pour femme
75 $
Collection NikeCourt Court
Collection NikeCourt Court Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Collection NikeCourt Court
Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Ace Advantage
Short de tennis Dri-FIT pour femme
85 $

Voir le prix dans le panier

Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
80 $
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Short Dri-FIT pour ado (fille)
Nike Pro Fleece
Short Dri-FIT pour ado (fille)
45 $
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Jordan Sport Essentials
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
48 $
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
75 $
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
55 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
NikeSKIMS Matte
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Short 13 cm pour femme
NikeSKIMS Studio Stretch
Short 13 cm pour femme
75 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
75 $