Au moins 20 % de matières recyclées

(29)
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Chaussure de running sur route pour femme
+7
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 42
Chaussure de running sur route pour femme
180 $
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
+2
Matériaux recyclés
Nike V5 RNR
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
120 $
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Cortez Textile
Chaussure pour femme
120 $
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Chaussure de running sur route pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Revolution 8
Chaussure de running sur route pour femme
95 $

25 % de rabais au panier

Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour femme
+6
Meilleure vente
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour femme
190 $
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Structure 26
Chaussure de running sur route pour femme
180 $

25 % de rabais au panier

Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Chaussure de foot en salle coupe basse
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Streetgato
Chaussure de foot en salle coupe basse
120 $
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Elite
Crampons de foot pour terrain sec
330 $
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Chaussure de foot pour surface synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Chaussure de foot pour surface synthétique
190 $
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Academy
Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
115 $
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Chaussure de foot en salle coupe basse
Matériaux recyclés
Nike Tiempo Maestro Club
Chaussure de foot en salle coupe basse
80 $
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Chaussure de foot basse à crampons multi-surfaces
120 $
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
Matériaux recyclés
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
125 $
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Air Max 90
Chaussure pour femme
170 $
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Quest 6
Chaussure de running sur route pour femme
105 $
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Air Max Muse
Chaussure pour femme
210 $

25 % de rabais au panier

Nike Bella 7
Nike Bella 7 Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike Bella 7
Chaussure d'entraînement pour femme
115 $
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Chaussure de trail pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Chaussure de trail pour femme
190 $
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
15 % de réduction
Nike Journey Run
Nike Journey Run Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Journey Run
Chaussure de running sur route pour femme
15 % de réduction
Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike Free Metcon 6
Chaussure d'entraînement pour femme
14 % de réduction
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Crampons de foot pour terrain sec
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Crampons de foot pour terrain sec
190 $
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 Low Pro
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
190 $
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
Matériaux recyclés
Nike Phantom 6 High Elite
Chaussure de foot à crampons pour terrain synthétique
365 $
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Chaussures
Matériaux recyclés
Nike Ava Rover
Chaussures
180 $
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Chaussure de golf
Matériaux recyclés
Nike Infinity G NN
Chaussure de golf
100 $

25 % de rabais au panier

Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Chaussure de golf (large)
Matériaux recyclés
Nike Infinity G NN
Chaussure de golf (large)
100 $

25 % de rabais au panier

Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 Chaussure de skate
Matériaux recyclés
Nike SB Zoom Nyjah 4
Chaussure de skate
145 $
Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Chaussure d'entraînement pour homme
Matériaux recyclés
Nike Free Metcon 6
Chaussure d'entraînement pour homme
30 % de réduction
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Chaussures
Matériaux recyclés
Nike Ava Rover
Chaussures
180 $
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Chaussure de golf
Matériaux recyclés
Nike Infinity G NN
Chaussure de golf
100 $

25 % de rabais au panier

Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Chaussure de golf (large)
Matériaux recyclés
Nike Infinity G NN
Chaussure de golf (large)
100 $

25 % de rabais au panier

Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 Chaussure de skate
Matériaux recyclés
Nike SB Zoom Nyjah 4
Chaussure de skate
145 $
Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Chaussure d'entraînement pour homme
Matériaux recyclés
Nike Free Metcon 6
Chaussure d'entraînement pour homme
30 % de réduction

Au moins 50 % de matières durables - Vêtement

Ces produits sont composés d'au moins 50 % de coton biologique, de polyester recyclé, ou d'un mélange de coton biologique et de polyester recyclé. Le coton biologique est cultivé sans produits chimiques de synthèse et nécessite moins d'eau que les fibres conventionnelles. Le polyester recyclé, quant à lui, réduit les déchets et notre empreinte carbone.

Ce que contiennent nos produits est l'une de nos plus grandes préoccupations, car nous voulons que vous vous sentiez bien en les portant. En adoptant une approche sans compromis, nous examinons de près comment chaque matière est cultivée, récoltée et traitée pour créer nos produits. Nous nous concentrons sur les matériaux les plus utilisés, notamment le polyester et le coton. Le polyester recyclé réduit les déchets et les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester vierge. Et le coton biologique nécessite moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé de manière traditionnelle. Tout ça pour vous proposer une qualité et des performances identiques, tout en réduisant notre impact sur l'environnement.

Obtenez plus d'informations sur le développement durable chez Nike, notamment nos méthodes de fabrication écoresponsables et respectueuses de l'environnement dans lequel nous vivons et jouons.