Nike Cyber Monday 2025 pour femme

Nike Mercurial Vapor 16 Elite « Kylian Mbappé »
Nike Mercurial Vapor 16 Elite « Kylian Mbappé » Chaussure de foot basse à crampons pour terrain synthétique
29 % de réduction
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Chaussure de running sur route imperméable pour femme
Matériaux recyclés
29 % de réduction
Nike Mercurial Superfly 10 Elite « Kylian Mbappé »
Nike Mercurial Superfly 10 Elite « Kylian Mbappé » Chaussure de foot montante à crampons
29 % de réduction
Nike Mercurial Superfly 10 Pro
Nike Mercurial Superfly 10 Pro Chaussure de foot montante à crampons
Matériaux recyclés
29 % de réduction
Nike Phantom 6 High Elite « EA SPORTS FC »
Nike Phantom 6 High Elite « EA SPORTS FC » Crampons de foot pour terrain sec
29 % de réduction
Nike Pegasus 41 « Eliud Kipchoge »
Nike Pegasus 41 « Eliud Kipchoge » Chaussure de running sur route pour femme
29 % de réduction
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
19 % de réduction
Nike Mercurial Superfly 10 Academy « Kylian Mbappé »
Nike Mercurial Superfly 10 Academy « Kylian Mbappé » Chaussure de foot montante à crampons multi-surfaces
13 % de réduction
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Chaussure pour Femme
29 % de réduction
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Phantom 6 Low Elite « EA SPORTS FC »
Nike Phantom 6 Low Elite « EA SPORTS FC » Crampons de foot pour terrain sec
29 % de réduction
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Classic Puffer
Nike Sportswear Classic Puffer Veste à capuche ample Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
28 % de réduction
Nike Shox TL Fade
Nike Shox TL Fade Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
24 % de réduction
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Chaussure de course sur route pour femme
29 % de réduction
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour femme
19 % de réduction
Nike Mercurial Vapor 16 Pro « Kylian Mbappé »
Nike Mercurial Vapor 16 Pro « Kylian Mbappé » Chaussure de foot basse à crampons AG-Pro
29 % de réduction
Book 1 « Desert Night »
Book 1 « Desert Night » Chaussure de basket
29 % de réduction
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Chaussure d'entraînement pour femme
29 % de réduction
Nike « What the Kobe »
Nike « What the Kobe » Basketball
29 % de réduction
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Pointes d'athlétisme
29 % de réduction
Jordan Flight Court SE
Jordan Flight Court SE Chaussure pour femme
16 % de réduction

Offre Nike Cyber Monday 2025 pour femme : innove à l'entraînement

Quel que soit le challenge qui t'attend, tu donneras le meilleur avec des vêtements de sport de notre sélection Nike Cyber Monday pour femme. Nos articles sont dotés de technologies innovantes afin que tu te sentes au top quand tu bouges. Comme la technologie Nike Dri-FIT qui éloigne la transpiration de la peau pour offrir un maximum de fraîcheur et de confort. Tu fais du sport par temps froid ? Opte pour des modèles en tissu Therma-FIT, une matière qui utilise la température naturelle du corps pour te maintenir au chaud, sans ajouter de volume. Sans oublier les coutures plates et les tissus doux conçus pour prévenir les irritations. Voilà pourquoi nos articles sont plébiscités par les sportives à travers le monde.

Découvre nos vêtements issus de la promotion pour femme du Nike Cyber Monday qui donneront une touche premium à tes tenues de sport. Tu remarqueras l'emblématique Nike Swoosh imprimé et brodé sur la poitrine et la hanche, ce qui te permettra de te démarquer. Les articles étant proposés en divers coloris et styles, tu n'auras aucun mal à trouver ton bonheur dans nos offres femme pour le Nike Cyber Monday. Les coupes décontractées ou boxy offrent une grande liberté de mouvement tandis que les tissus de compression aident les muscles à mieux récupérer après l'entraînement. Tu pourras aussi bouger naturellement grâce aux tissus extensibles. Jette un œil aux pièces extensibles dans les quatre sens, pensées pour s'étirer dans toutes les directions. Ainsi, rien ne t'empêchera d'exécuter des squats profonds ou de longs sauts.

Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des modèles de la promotion femme du Nike Cyber Monday portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.