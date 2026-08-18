Shorts de danse : faits pour bouger
Bougez à votre aise dans nos shorts de danse souples. Breakdance, ballet ou jazz, le modèle idéal vous attend dans notre collection. Trouvez des pièces ultra-confortables et extensibles, conçues pour envelopper vos jambes et éviter les irritations. Découvrez les articles dotés de la technologie Dri-FIT qui évacue la transpiration pour qu'elle s'évapore rapidement. Dénichez des shorts de danse en tissu InfinaSoft résistant, léger et super doux sur la peau, mais toujours à même de résister aux squats.
Envie de vous exprimer sur la piste de danse ? Nous sommes là pour vous. Optez pour du noir et des coloris neutres faciles à coordonner ou osez les couleurs vitaminées. Nos modèles cargo plus amples font des shorts de hip-hop parfaits : ils sont dotés de nombreuses poches pratiques pour y ranger vos affaires. Nos shorts biker mettent vos formes en valeur à chaque mouvement. Les shorts de danse en éponge sont confortables tout en assurant une bonne circulation de l'air. Ils comportent une ceinture élastique ajustée et un cordon réglable pour qu'ils restent en place, sur tous les rythmes. Jetez un œil aux shorts de hip-hop à doublure confortable en Fleece, parfaits pour rester à l'aise à l'échauffement et lors de la récupération.
Vous vous sentirez l'âme d'un pro dans nos shorts de danse pour homme et pour femme conçus pour améliorer vos performances. Les fentes allongées sur les côtés sont un gage de flexibilité maximale pour que vous puissiez vous pencher et vous étirer aisément. Vous pouvez également être fier de vos choix : dans le cadre de la campagne Move to Zero de Nike, nous utilisons des matières recyclées pour fabriquer notre équipement. Nous visons un objectif de zéro déchet et zéro émission net. Vous pouvez nous y aider en cherchant l'étiquette « Matières durables » dans la collection.