Survêtement zippé à capuche : une tenue superposée en toute simplicité
Du running à la randonnée en passant par les week-ends sur le terrain de foot, un survêtement à capuche te protège, quel que soit le temps. Les modèles oversize sont faciles à enfiler par-dessus tes vêtements première couche. Nous proposons aussi des vestes qui se rangent dans leur propre poche, facilement transportables et prêtes à être enfilées quand tu en as besoin. Les finitions déperlantes et la technologie anti-UV garantissent une protection optimale, par beau ou mauvais temps.
Pour rester au chaud sans t'encombrer, choisis des matières légères comme notre tissu Nike Tech Fleece : il est doux des deux côtés et offre un confort exceptionnel. Les survêtements à capuche zippés avec poignets élastiques conservent la chaleur et restent bien en place quand tu bouges. Tu trouveras aussi des détails pratiques, comme un cordon élastique réglable sur l'ourlet et la capuche qui te permettent d'ajuster la coupe. Tu peux compter sur les poches à zip pour garder en sécurité tes objets essentiels, comme tes clés et ton portefeuille.
Quand le temps se gâte, un survêtement à capuche zippé doté de la technologie Nike Storm-FIT te permet de rester au sec. Ce tissu innovant résiste au vent et à l'eau, tout en étant léger. Un modèle avec un col haut et un zip permettent de conserver la chaleur. Les coutures étanches et le rabat de protection qui couvre le zip te protègent de la pluie. Sur certains modèles, l'ourlet incurvé allongé à l'arrière offre plus de protection.
Les fans de running ont besoin d'un survêtement avec capuche qui résiste à la transpiration. Choisis des modèles fabriqués avec la technologie Nike Dri-FIT : elle évacue l'humidité de la peau pour accélérer l'évaporation et te permettre de rester au sec et à l'aise. Les fentes arrière doublées en mesh offrent une respirabilité supplémentaire là où c'est nécessaire. Pour une liberté totale, choisis des vestes de running dotées de manches raglan modifiées : elles aident à réduire les frottements sous les bras et permettent une plus grande amplitude de mouvement.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis un survêtement à capuche portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.