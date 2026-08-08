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T-shirt Dri-FIT ACG pour homme - Summit White

Matériaux recyclés

ACG

T-shirt Dri-FIT pour homme

64 $
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Résistant et anti-transpirant, ce t-shirt est conçu pour l'outdoor. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.


  • Couleur affichée : Summit White
  • Article : IM6177-121

ACG

64 $

Résistant et anti-transpirant, ce t-shirt est conçu pour l'outdoor. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.

Détails du produit

  • Étiquette ACG cousue
  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Summit White
  • Article : IM6177-121

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 191 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.

Méthode de fabrication

    • Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.

Avis (1)

4 étoiles

  • Oversized fit!

    Peyton179836609

    Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt

T-shirt Dri-FIT ACG pour homme

ACG

64 $

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