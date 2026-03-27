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Sweat à capuche Nike Football Angleterre Club pour homme - Midnight Navy/Blanc

Angleterre Club

Sweat à capuche Nike Football pour homme

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Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir l'Angleterre. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB6297-410

Angleterre Club

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Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir l'Angleterre. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.

Détails du produit

  • Poche avant
  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB6297-410

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (1)

5 étoiles

  • Lovely Bubbly

    Armadeus

    Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.

Sweat à capuche Nike Football Angleterre Club pour homme

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