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Sweat à capuche Nike Football Angleterre Club pour ado (garçon) - Midnight Navy/Blanc

Angleterre Club

Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)

40 % de réduction
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Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir l'Angleterre. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB7846-410

Angleterre Club

40 % de réduction

Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir l'Angleterre. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Poche avant
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB7846-410

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 155 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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