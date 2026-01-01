Sweat à capuche de basket Dri-FIT Nike pour ado

Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.

Couleur affichée : Noir/Blanc

Article : IO8739-010