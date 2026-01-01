Sweat à capuche de basket Dri-FIT Nike pour ado

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Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado
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Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IO8739-010
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Parfait pour le terrain ou le canapé, ce sweat à capuche ultra-doux est un incontournable du dressing lorsque tu as besoin d'un peu plus de confort. Facile à superposer et, avec ses épaules tombantes et sa coupe ample au niveau du corps, tu te sens à l'aise dans un style décontracté.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.
Détails du produit
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne. Mesh : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IO8739-010
Taille et coupe
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 147 cm
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 138 cm
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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