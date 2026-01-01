Sweat à capuche à manches courtes en molleton Jordan Flight Fleece pour femme

S'inspirant du look classique du sweat à capuche manches courtes MJ, ce haut présente une coupe ample au niveau de la poitrine, avec juste ce qu'il faut d'espace. Il est confectionné en tissu Fleece confortable lisse à l'extérieur, avec un effet brossé doux à l'intérieur. La capuche doublée en satin aide à retenir l'hydratation naturelle de tes cheveux pour réduire les frisottis et prévenir la casse.

Couleur affichée : Noir/Deep Royal/University Red

Article : IM6961-010