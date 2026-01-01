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Short tissé Nike Energy pour femme - Phantom

Matériaux recyclés

Nike Energy

Short tissé pour femme

150 $
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Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.


  • Couleur affichée : Phantom
  • Article : IO1988-030

Nike Energy

150 $

Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.

Détails du produit

  • Poches à zip
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Corps / Doublure : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Phantom
  • Article : IO1988-030

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 172 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Méthode de fabrication

    • Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.

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