Short tissé Nike Energy pour femme

Matériaux recyclés
Nike Energy
Short tissé pour femme
Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.
- Couleur affichée : Phantom
- Article : IO1988-030
Nike Energy
Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.
Détails du produit
- Poches à zip
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps / Doublure : 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Phantom
- Article : IO1988-030
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 172 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Méthode de fabrication
- Apprenez-en plus sur Move to Zero, notre démarche pour atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Nous réinventons notamment nos produits selon une approche durable pour protéger le futur de la planète sur laquelle nous vivons et faisons du sport.
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