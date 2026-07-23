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Short Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme - Noir/Noir/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Short Dri-FIT pour homme

100 $
Noir/Noir/Dark Smoke Grey
Camo Green/Noir/Outdoor Green

Stock épuisé :

Cette couleur est actuellement indisponible

Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce short anti-transpirant assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft donne au pantalon un look sophistiqué et une sensation incroyablement douce et fluide, ce qui le rend idéal pour la récupération et le retour à l'entraînement.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

100 $

Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce short anti-transpirant assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft donne au pantalon un look sophistiqué et une sensation incroyablement douce et fluide, ce qui le rend idéal pour la récupération et le retour à l'entraînement.

Optimise ton temps de récupération

Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Plus d'avantages

  • Notre tissu ImpossiblySoft est une maille double lisse conçue pour le mouvement tout au long de la journée.
  • Taille élastique avec cordon de serrage, cintrée dans le dos pour une souplesse dynamique.
  • La poche à zip dissimulée à l'intérieur de la poche droite peut accueillir tes petits objets essentiels.

Détails du produit

  • Passant de suspension signature
  • Poches latérales
  • Corps : 48 % polyester / 27 % modal / 17 % coton / 8 % élasthanne. Intérieur des poches : 79 % modal / 21 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : IQ9048-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Porté par Braylan Shelby, defensive end de football américain universitaire.
    • Shelby mesure 196 cm et porte une taille 2XL.
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.

Avis (1)

5 étoiles

  • Really good

    AdamR641001022

    These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.

Short Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme

Nike 24.7 ImpossiblySoft

100 $

Informations supplémentaires

    • Porté par Braylan Shelby, defensive end de football américain universitaire.
    • Shelby mesure 196 cm et porte une taille 2XL.

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