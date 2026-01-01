Pantalon Nike Football Angleterre Tech Fleece pour ado (garçon)

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Angleterre Tech Fleece
Pantalon Nike Football pour ado (garçon)
40 % de réduction
Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger te tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager ton équipe par tous les temps.
- Couleur affichée : Work Blue/Blanc
- Article : IB7869-486
Angleterre Tech Fleece
40 % de réduction
Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, le Tech Fleece premium léger te tient chaud sans ajouter de volume. De quoi encourager ton équipe par tous les temps.
Détails du produit
- Corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Work Blue/Blanc
- Article : IB7869-486
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 138 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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