Pantalon de jogging Nike Football Angleterre Club Fleece pour ado (garçon)

Angleterre Club Fleece

41,99 $ 70 $ 40 % de réduction

Doux, chaud et confortable, ce survêtement Angleterre est parfait pour le quotidien. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.