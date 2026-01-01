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Pantalon de jogging Nike Football Angleterre Club Fleece pour ado (garçon) - Midnight Navy/Blanc

Angleterre Club Fleece

Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)

40 % de réduction
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Doux, chaud et confortable, ce survêtement Angleterre est parfait pour le quotidien. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB7971-410

Angleterre Club Fleece

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Doux, chaud et confortable, ce survêtement Angleterre est parfait pour le quotidien. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IB7971-410

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 155 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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