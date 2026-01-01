Maillot de foot Aero-FIT Nike x LEGO® Collection pour ado

Collection Nike x LEGO®

100 $

Avec ce maillot Aero-FIT incroyablement respirant aux couleurs vives, tu prouves que la puissance n'est pas qu'une question de taille, à l'instar de la grenouille dendrobate. Son imprimé de briques LEGO® sur les épaules et ses détails holographiques prennent les défenseurs au dépourvu lorsque tu fonces sur le terrain.

Nike Football x LEGO Collection Joue à l'instinct avec une gamme complète d'imprimés originaux, inspirés des briques LEGO. Calme, fraîcheur et sérénité La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées. Technologie anti-transpirante pour une sensation de fraîcheur et de confort.