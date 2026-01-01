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Haut à col montant Aero-FIT Nike Club Rules pour homme - Sail/Sail

Matériaux recyclés

Nike Club Rules

Haut à col montant Aero-FIT pour homme

95 $
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
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Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.


  • Couleur affichée : Sail/Sail
  • Article : IU0800-133

Nike Club Rules

95 $

Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.

Avantages

  • La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées.
  • Sa coupe standard casual est plus ajustée au niveau du corps.

Détails du produit

  • Logo NikeCourt
  • Swoosh brodé
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Sail/Sail
  • Article : IU0800-133

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.

Méthode de fabrication

    • Aero-FIT est la première ligne de vêtements haute performance de Nike pour les athlètes d'élite. Ses articles sont composés à 100 % de matières recyclées, une victoire pour la marque qui s'engage depuis plusieurs décennies à réduire son empreinte sur l'environnement et à aider les athlètes à s'adapter à l'impact du changement climatique.

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    Haut à col montant Aero-FIT Nike Club Rules pour homme

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