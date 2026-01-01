Haut à col montant Aero-FIT Nike Club Rules pour homme

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Matériaux recyclés
Nike Club Rules
Haut à col montant Aero-FIT pour homme
95 $
Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.
- Couleur affichée : Sail/Sail
- Article : IU0800-133
Nike Club Rules
95 $
Notre seule règle : ne pas respecter les règles. Nous avons mis un motif pied-de-poule en jacquard pour un look country club. Ce haut qui intègre la technologie Aero-FIT est parfait pour bouger et profiter de longues journées dehors.
Avantages
- La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées.
- Sa coupe standard casual est plus ajustée au niveau du corps.
Détails du produit
- Logo NikeCourt
- Swoosh brodé
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sail/Sail
- Article : IU0800-133
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
Méthode de fabrication
- Aero-FIT est la première ligne de vêtements haute performance de Nike pour les athlètes d'élite. Ses articles sont composés à 100 % de matières recyclées, une victoire pour la marque qui s'engage depuis plusieurs décennies à réduire son empreinte sur l'environnement et à aider les athlètes à s'adapter à l'impact du changement climatique.
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