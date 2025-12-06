Gants de foot Therma-FIT Nike Academy pour ado

Nike Academy

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Ce n'est pas le froid qui t'arrêtera. La technologie Therma-FIT régule la chaleur de ton corps pour garder tes mains bien au chaud. Les poignets flexibles maintiennent le gant en place et retiennent la chaleur.

Avantages La technologie Nike Therma-FIT aide à réguler la température naturelle du corps quand il fait froid.

Les paumes texturées adhèrent mieux au ballon.