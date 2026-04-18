Chaussure Nike Dunk Low Retro SE pour homme

Nike Dunk Low Retro SE

139,99 $ 165 $ 15 % de réduction

Matières premium, rembourrage épais… La Dunk Low Retro est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?

Avantages Empeigne qui s'assouplit avec le temps et prend un look vintage.

Semelle intermédiaire en mousse offrant un amorti ultra-léger.

Semelle extérieure en caoutchouc avec cercle de pivot emblématique, pour une meilleure adhérence et un style iconique.