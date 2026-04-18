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Chaussure Nike Dunk Low Retro SE pour homme - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc

Nike Dunk Low Retro SE

Chaussure pour homme

15 % de réduction
Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
Filbert/Twine/Coconut Milk/Noir
Light Bone/Summit White/Pale Ivory/Pilgrim
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Matières premium, rembourrage épais… La Dunk Low Retro est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?


  • Couleur affichée : Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
  • Article : II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

15 % de réduction

Matières premium, rembourrage épais… La Dunk Low Retro est toujours plus confortable. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?

Avantages

  • Empeigne qui s'assouplit avec le temps et prend un look vintage.
  • Semelle intermédiaire en mousse offrant un amorti ultra-léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec cercle de pivot emblématique, pour une meilleure adhérence et un style iconique.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Blanc
  • Article : II7078-200

Livraison et retours gratuits

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Avis (1)

5 étoiles

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Chaussure Nike Dunk Low Retro SE pour homme

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Complète ton look

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