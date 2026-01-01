Chaussure Nike Cosmic Runner SE 2 pour bébé et tout-petit

Nike Cosmic Runner SE 2
Chaussure pour bébé et tout-petit
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Une chaussure conçue pour découvrir le monde. Avec son amorti stable et sa conception robuste, la Nike Cosmic Runner accompagne les premiers pas des enfants. En plus, avec ses lacets élastiques et son scratch, elle est super facile à mettre.
- Couleur affichée : Blanc/Bleached Lilac/Sail/Noir
- Article : IV6226-100
Nike Cosmic Runner SE 2
Une chaussure conçue pour découvrir le monde. Avec son amorti stable et sa conception robuste, la Nike Cosmic Runner accompagne les premiers pas des enfants. En plus, avec ses lacets élastiques et son scratch, elle est super facile à mettre.
Avantages
- Lacets élastiques et lanière à scratch permettant d'enfiler et de retirer facilement la chaussure.
- L'empeigne en mesh léger garde tes pieds au frais. Le talon, les côtés et la pointe sont renforcés pour plus de résistance.
- La mousse réactive amortit chaque foulée, tout en t'offrant la souplesse et le maintien dont tu as besoin pour tenir la distance.
Détails du produit
- Col bas
- Fermeture à scratch
- Lacets élastiques
- Couleur affichée : Blanc/Bleached Lilac/Sail/Noir
- Article : IV6226-100
Livraison et retours gratuits
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