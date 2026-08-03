Chaussure Nike Air Superfly pour femme

Nike Air Superfly

135 $

La Superfly inaugure une nouvelle ère dans le design inspiré du running. Elle sort tout droit de nos archives avec une nouvelle unité Air et un style revisité. La forme basse et le motif de la semelle extérieure renvoient à ses origines sur la piste d'athlétisme. Et les finitions texturées ? Elles font passer ton look à la vitesse supérieure.

Avantages Empeigne en cuir perforé avec détails en daim pour plus de respirabilité et de durabilité.

Construction à bords bruts autour du col pour plus de texture.

Technologie Nike Air au talon, qui absorbe les chocs et offre un amorti optimal à chaque pas.

Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence optimale, motif à l'avant-pied qui rappelle les pointes d'athlétisme.

Détails du produit Couleur affichée : Metallic Silver/Anthracite/Volt/Noir

Article : IB5824-001