Chaussure Nike Air Superfly pour femme

Feminine & ultra supportive
Shoefiend904
I love these! They are so light with tremendous support & the arch support is on point. This shoe is definitely contoured & almost feels custom made regarding the support. Definitely buying another color.
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La Superfly inaugure une nouvelle ère dans le design inspiré du running. Elle sort tout droit de nos archives avec une nouvelle unité Air et un style revisité. La forme basse et le motif de la semelle extérieure renvoient à ses origines sur la piste d'athlétisme. Et les finitions texturées ? Elles font passer ton look à la vitesse supérieure.
Nike Air Superfly
La Superfly inaugure une nouvelle ère dans le design inspiré du running. Elle sort tout droit de nos archives avec une nouvelle unité Air et un style revisité. La forme basse et le motif de la semelle extérieure renvoient à ses origines sur la piste d'athlétisme. Et les finitions texturées ? Elles font passer ton look à la vitesse supérieure.
Véritable révolution, la technologie Nike Air absorbe les chocs pour un super amorti à chaque pas. Elle a été conçue pour réduire le poids de la chaussure sans sacrifier ses performances, préserver les athlètes et la durée de vie du produit.
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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4.4 étoiles
Feminine & ultra supportive
Shoefiend904
I love these! They are so light with tremendous support & the arch support is on point. This shoe is definitely contoured & almost feels custom made regarding the support. Definitely buying another color.
Stylish
glaej758257504
Very nice stylish and comfortable. Love the feel and made durable
Superfly!!
MISSLBW
Really comfortable trainers and look great
Nike Air Superfly