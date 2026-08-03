 
image 1 sur 8
Bien noté
Chaussure Nike Air Superfly pour femme - Metallic Silver/Anthracite/Volt/Noir

Nike Air Superfly

Chaussure pour femme

135 $

Voir le prix dans le panier

Metallic Silver/Anthracite/Volt/Noir
Hydrogen Blue/Hydrogen Blue/Noir/Hydrogen Blue
Pink Foam/Pink Foam/Noir/Pink Foam
Sélectionner la tailleGuide des tailles

La Superfly inaugure une nouvelle ère dans le design inspiré du running. Elle sort tout droit de nos archives avec une nouvelle unité Air et un style revisité. La forme basse et le motif de la semelle extérieure renvoient à ses origines sur la piste d'athlétisme. Et les finitions texturées ? Elles font passer ton look à la vitesse supérieure.


  • Couleur affichée : Metallic Silver/Anthracite/Volt/Noir
  • Article : IB5824-001

Nike Air Superfly

135 $

La Superfly inaugure une nouvelle ère dans le design inspiré du running. Elle sort tout droit de nos archives avec une nouvelle unité Air et un style revisité. La forme basse et le motif de la semelle extérieure renvoient à ses origines sur la piste d'athlétisme. Et les finitions texturées ? Elles font passer ton look à la vitesse supérieure.

Avantages

  • Empeigne en cuir perforé avec détails en daim pour plus de respirabilité et de durabilité.
  • Construction à bords bruts autour du col pour plus de texture.
  • Technologie Nike Air au talon, qui absorbe les chocs et offre un amorti optimal à chaque pas.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence optimale, motif à l'avant-pied qui rappelle les pointes d'athlétisme.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Metallic Silver/Anthracite/Volt/Noir
  • Article : IB5824-001

Nike Air

Véritable révolution, la technologie Nike Air absorbe les chocs pour un super amorti à chaque pas. Elle a été conçue pour réduire le poids de la chaussure sans sacrifier ses performances, préserver les athlètes et la durée de vie du produit.

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.

Avis (26)

4.4 étoiles

  • Feminine & ultra supportive

    Shoefiend904

    I love these! They are so light with tremendous support & the arch support is on point. This shoe is definitely contoured & almost feels custom made regarding the support. Definitely buying another color.

  • Stylish

    glaej758257504

    Very nice stylish and comfortable. Love the feel and made durable

  • Superfly!!

    MISSLBW

    Really comfortable trainers and look great

Chaussure Nike Air Superfly pour femme

Nike Air Superfly

135 $

Complète ton look

Item 3 of 8