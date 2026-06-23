Chaussure Nike Air Rift Breathe pour Femme

La Nike Air Rift Breathe est la chaussure idéale pour rehausser votre look cet été. Les straps à scratch vous permettent d'enfiler facilement cette chaussure, dont la silhouette à bout fendu est inspirée du modèle d'origine sorti en 1996. L'amorti Nike Air au talon et la semelle intermédiaire en mousse souple procurent une foulée plus légère que jamais, pour vous offrir la sensation d'arpenter une plage ensoleillée.

Couleur affichée : Blanc/Pure Platinum

Article : 848386-100