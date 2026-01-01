Chaussure Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" pour homme

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Chaussure pour homme
Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Ce coloris élégant apporte une touche supplémentaire avec des motifs de scorpion sur la languette. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look et confort.
- Couleur affichée : Noir/Chrome/Gamma Blue
- Article : IM9624-001
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Ce coloris élégant apporte une touche supplémentaire avec des motifs de scorpion sur la languette. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look et confort.
Avantages
- L'empeigne en textile, résistante et respirante, intègre des détails en cuir synthétique.
- La voûte plantaire crée une sensation de maintien.
- Les unités Nike Air assurent un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Noir/Chrome/Gamma Blue
- Article : IM9624-001
Taille et coupe
- Taille petit : on te conseille de commander une demi-pointure au-dessus
- Guide des tailles
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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