Chaussure Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" pour homme

Impose ton style avec la Air Max Plus. La cage culte apporte la touche stylée. Le mesh respirant te garde au frais. Ce coloris élégant apporte une touche supplémentaire avec des motifs de scorpion sur la languette. Et son amorti visible offre le combo parfait entre look et confort.

Couleur affichée : Noir/Chrome/Gamma Blue

Article : IM9624-001