Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

Grandeur. Intrépide. Rebond. L'édition « Big Bubble » de la 95 est fidèle au modèle d'origine, avec une empeigne qui associe différentes épaisseurs de cuir synthétique et de mesh respirant. Sublime ton style avec un petit peu plus d'Air.

Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Article : IM9605-200