Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme

Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour homme
Grandeur. Intrépide. Rebond. L'édition « Big Bubble » de la 95 est fidèle au modèle d'origine, avec une empeigne qui associe différentes épaisseurs de cuir synthétique et de mesh respirant. Sublime ton style avec un petit peu plus d'Air.
- Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
- Article : IM9605-200
Nike Air Max 95 Big Bubble
Grandeur. Intrépide. Rebond. L'édition « Big Bubble » de la 95 est fidèle au modèle d'origine, avec une empeigne qui associe différentes épaisseurs de cuir synthétique et de mesh respirant. Sublime ton style avec un petit peu plus d'Air.
Avantages
- Empeigne en cuir synthétique et tissus respirants pour un effet superposé plus résistant.
- Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
- Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.
- Chaque détail s'inspire du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
- Article : IM9605-200
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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