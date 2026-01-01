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Chaussure Nike Air Max 95 Big Bubble pour homme - Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Chaussure pour homme

235 $
Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
Smoke Grey/Anthracite/Noir/Racer Blue
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Grandeur. Intrépide. Rebond. L'édition « Big Bubble » de la 95 est fidèle au modèle d'origine, avec une empeigne qui associe différentes épaisseurs de cuir synthétique et de mesh respirant. Sublime ton style avec un petit peu plus d'Air.


  • Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Article : IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

235 $

Grandeur. Intrépide. Rebond. L'édition « Big Bubble » de la 95 est fidèle au modèle d'origine, avec une empeigne qui associe différentes épaisseurs de cuir synthétique et de mesh respirant. Sublime ton style avec un petit peu plus d'Air.

Avantages

  • Empeigne en cuir synthétique et tissus respirants pour un effet superposé plus résistant.
  • Unité Max Air visible pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Les rainures flexibles sur la semelle intermédiaire et la semelle extérieure t'assurent une grande liberté de mouvement.
  • Chaque détail s'inspire du corps humain : les semelles intermédiaire et extérieure constituent la colonne vertébrale, les empiècements de l'empeigne font office de muscles et les lacets représentent les côtes de la chaussure.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Article : IM9605-200

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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    Nike Air Max 95 Big Bubble

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