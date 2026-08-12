Chaussure Nike Air Force 1 Mid '07 pour Homme

Nike Air Force 1 Mid '07

165 $

STYLE AF1 LÉGENDAIRE.

La Air Force 1 Mid '07 conserve tous les détails qui ont fait son succès : des renforts impeccables, des touches audacieuses et juste ce qu'il faut d'éclat pour vous faire briller. Le col mi-montant rembourré, doté d'une fermeture à scratch classique, offre un confort inspiré du basketball, tandis que les perforations sur la pointe permettent de garder votre pied au frais.

Avantages Depuis plus de 35 ans, ce modèle résistant est immédiatement confortable dès sa sortie de la boîte. Grâce à ses renforts cousus résistants, son cuir immaculé et son design qui s'adapte facilement à la forme du pied, arpentez la ville en toute confiance.

Conçu à l'origine pour le basketball de haut niveau, l'amorti Nike Air offre un confort durable, tandis que la cheville et la languette rembourrées favorisent une foulée souple.

L'empeigne impeccable et facile à nettoyer en fait un modèle idéal à porter au quotidien, tandis que la forme mi-montante et la semelle cuvette sous le pied rappellent les modèles emblématiques de basketball. L'histoire, le style et le confort dans une seule chaussure.

Détails du produit Semelle intermédiaire en mousse

Système de laçage à largeur variable

Fermeture à scratch permettant de personnaliser le style et la tenue

Perforations sur la pointe

Semelle en caoutchouc non marquant pour plus d'adhérence et de durabilité

Couleur affichée : Noir/Noir

Article : CW2289-001