Chaussure Nike Air Force 1 Mid '07 pour Homme

DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
La Air Force 1 Mid '07 conserve tous les détails qui ont fait son succès : des renforts impeccables, des touches audacieuses et juste ce qu'il faut d'éclat pour vous faire briller. Le col mi-montant rembourré, doté d'une fermeture à scratch classique, offre un confort inspiré du basketball, tandis que les perforations sur la pointe permettent de garder votre pied au frais.
Nike Air Force 1 Mid '07
STYLE AF1 LÉGENDAIRE.
La Air Force 1 Mid '07 conserve tous les détails qui ont fait son succès : des renforts impeccables, des touches audacieuses et juste ce qu'il faut d'éclat pour vous faire briller. Le col mi-montant rembourré, doté d'une fermeture à scratch classique, offre un confort inspiré du basketball, tandis que les perforations sur la pointe permettent de garder votre pied au frais.
Lancée en 1982, la AF1 était la première chaussure de basketball à intégrer la technologie Nike Air. Elle a révolutionné le sport tout en remportant rapidement un incroyable succès dans le monde entier. Aujourd'hui, la Air Force 1 reste fidèle à ses racines avec le même amorti souple et dynamique qui a changé l'histoire des sneakers.
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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4.8 étoiles
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid '07