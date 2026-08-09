Chaussure de randonnée ACG Zegama Hike pour femme

ACG Zegama Hike

235 $

LA MEILLEURE CHAUSSURE DE RANDONNÉE ACG EN MONTAGNE.

Transforme les montées ardues en vues à couper le souffle. La Zegama Hike est la chaussure de trail de confiance qui t'y mènera. Elle assure confort et maîtrise avec sa technologie adaptée à toutes les conditions, sa semelle intermédiaire légère et ultra-amortie, ainsi que ses ergots Vibram® MegaGrip adhérents. Sa silhouette ample et sa semelle extérieure élargie te donnent une base stable pour explorer des terrains difficiles et imprévisibles.

Encore plus d'amorti

La semelle intermédiaire innovante intègre de la mousse ZoomX ultra-légère directement sous le pied pour un amorti maximal. Une couche de mousse plus ferme aide à encaisser les chocs tout en garantissant confort et stabilité sur les terrains irréguliers.

Adhérence fiable

La semelle extérieure éprouvée en Vibram® MegaGrip et sa technologie à ergots assurent une adhérence inégalée sur tous types de sentiers.

Maintien stable

En montée ou en descente, la sangle au talon t'aide à bien rester dans ta chaussure. La semelle extérieure élargie t'apporte une bonne stabilité sur les terrains imprévisibles.

Priorité au confort

Quand le pied gonfle sur de longues distances, la bande d'œillets allongée permet d'effectuer des ajustements simples pour un confort optimal tout au long de la randonnée.