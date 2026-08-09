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Chaussure de randonnée ACG Zegama Hike pour femme - Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet

ACG Zegama Hike

Chaussure de randonnée pour femme

235 $
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Transforme les montées ardues en vues à couper le souffle. La Zegama Hike est la chaussure de trail de confiance qui t'y mènera. Elle assure confort et maîtrise avec sa technologie adaptée à toutes les conditions, sa semelle intermédiaire légère et ultra-amortie, ainsi que ses ergots Vibram® MegaGrip adhérents. Sa silhouette ample et sa semelle extérieure élargie te donnent une base stable pour explorer des terrains difficiles et imprévisibles.


  • Couleur affichée : Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Article : IO7855-002

ACG Zegama Hike

235 $

LA MEILLEURE CHAUSSURE DE RANDONNÉE ACG EN MONTAGNE.

Transforme les montées ardues en vues à couper le souffle. La Zegama Hike est la chaussure de trail de confiance qui t'y mènera. Elle assure confort et maîtrise avec sa technologie adaptée à toutes les conditions, sa semelle intermédiaire légère et ultra-amortie, ainsi que ses ergots Vibram® MegaGrip adhérents. Sa silhouette ample et sa semelle extérieure élargie te donnent une base stable pour explorer des terrains difficiles et imprévisibles.

Encore plus d'amorti

La semelle intermédiaire innovante intègre de la mousse ZoomX ultra-légère directement sous le pied pour un amorti maximal. Une couche de mousse plus ferme aide à encaisser les chocs tout en garantissant confort et stabilité sur les terrains irréguliers.

Adhérence fiable

La semelle extérieure éprouvée en Vibram® MegaGrip et sa technologie à ergots assurent une adhérence inégalée sur tous types de sentiers.

Maintien stable

En montée ou en descente, la sangle au talon t'aide à bien rester dans ta chaussure. La semelle extérieure élargie t'apporte une bonne stabilité sur les terrains imprévisibles.

Priorité au confort

Quand le pied gonfle sur de longues distances, la bande d'œillets allongée permet d'effectuer des ajustements simples pour un confort optimal tout au long de la randonnée.

Plus d'avantages

  • L'empeigne en tissu respirant assure légèreté pour les longues randonnées et résistance pour affronter les terrains difficiles.
  • Souple et extensible, le col au niveau de la cheville empêche les débris de pénétrer dans la chaussure.

Détails du produit

  • Boucles au talon et sur la languette
  • Pointure 39 pour femme : 348 g
  • Hauteur de la semelle : 32 mm (talon)/28 mm (avant-pied)
  • Drop : 4 mm
  • Hauteur des ergots : 5 mm
  • Couleur affichée : Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Article : IO7855-002

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (23)

4.7 étoiles

  • So comfy!

    Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1

    Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!

  • Crystal625496392

    Very comfortable from the moment you put them on. No problems with my first 2 hikes.

  • A surprisingly comfortable hiking shoe

    MamaDodo

    As someone new to trail running shoes, I was surprised by how comfortable these felt right out of the box. They fit true to size and have plenty of room in the toe box without feeling too wide. The cushioning is excellent and helped keep my feet comfortable on longer hikes and runs over uneven terrain. I also appreciated the grip, which felt secure on both rocky and loose dirt trails. Overall, these are a great introduction to trail shoes and gave me the confidence to tackle more challenging trails.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #teamnike

Chaussure de randonnée ACG Zegama Hike pour femme

ACG Zegama Hike

235 $

Une chaussure de rando légère et résistante, avec l'ADN d'une chaussure de trail rapide.

Conçue pour

Randonnée

Terrain

Accidenté

Amorti

Maximal

Poids de la chaussure

Environ 348 g (pointure 39 pour femme)

Caractéristiques haute performance

  • Amorti et légèreté

    La semelle intermédiaire innovante intègre de la mousse ZoomX ultra-légère directement sous le pied pour un amorti maximal. Une couche de mousse plus ferme aide à encaisser les chocs tout en garantissant confort et stabilité sur les terrains irréguliers.

  • Adhérence fiable

    La semelle extérieure éprouvée en Vibram® MegaGrip et sa technologie à ergots assurent une adhérence inégalée en toutes conditions.

  • Maintien stable

    En montée ou en descente, la sangle au talon t'aide à bien rester dans ta chaussure. La semelle extérieure élargie t'apporte une bonne stabilité sur les terrains imprévisibles.

  • Priorité au confort

    Quand le pied gonfle sur de longues distances, la bande d'œillets allongée permet d'effectuer des ajustements simples pour un confort optimal tout au long de la randonnée.

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