Chaussure de randonnée ACG Zegama Hike pour femme

So comfy!
Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1
Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!
Transforme les montées ardues en vues à couper le souffle. La Zegama Hike est la chaussure de trail de confiance qui t'y mènera. Elle assure confort et maîtrise avec sa technologie adaptée à toutes les conditions, sa semelle intermédiaire légère et ultra-amortie, ainsi que ses ergots Vibram® MegaGrip adhérents. Sa silhouette ample et sa semelle extérieure élargie te donnent une base stable pour explorer des terrains difficiles et imprévisibles.
ACG Zegama Hike
LA MEILLEURE CHAUSSURE DE RANDONNÉE ACG EN MONTAGNE.
Transforme les montées ardues en vues à couper le souffle. La Zegama Hike est la chaussure de trail de confiance qui t'y mènera. Elle assure confort et maîtrise avec sa technologie adaptée à toutes les conditions, sa semelle intermédiaire légère et ultra-amortie, ainsi que ses ergots Vibram® MegaGrip adhérents. Sa silhouette ample et sa semelle extérieure élargie te donnent une base stable pour explorer des terrains difficiles et imprévisibles.
La semelle intermédiaire innovante intègre de la mousse ZoomX ultra-légère directement sous le pied pour un amorti maximal. Une couche de mousse plus ferme aide à encaisser les chocs tout en garantissant confort et stabilité sur les terrains irréguliers.
La semelle extérieure éprouvée en Vibram® MegaGrip et sa technologie à ergots assurent une adhérence inégalée sur tous types de sentiers.
En montée ou en descente, la sangle au talon t'aide à bien rester dans ta chaussure. La semelle extérieure élargie t'apporte une bonne stabilité sur les terrains imprévisibles.
Quand le pied gonfle sur de longues distances, la bande d'œillets allongée permet d'effectuer des ajustements simples pour un confort optimal tout au long de la randonnée.
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.
4.7 étoiles
So comfy!
Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1
Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!
Crystal625496392
Very comfortable from the moment you put them on. No problems with my first 2 hikes.
A surprisingly comfortable hiking shoe
MamaDodo
As someone new to trail running shoes, I was surprised by how comfortable these felt right out of the box. They fit true to size and have plenty of room in the toe box without feeling too wide. The cushioning is excellent and helped keep my feet comfortable on longer hikes and runs over uneven terrain. I also appreciated the grip, which felt secure on both rocky and loose dirt trails. Overall, these are a great introduction to trail shoes and gave me the confidence to tackle more challenging trails.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#teamnike
ACG Zegama Hike
Conçue pour
Terrain
Amorti
Poids de la chaussure