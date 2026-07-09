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Chaussure Air Jordan Skyline Low LE pour homme - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Chaussure pour homme

135 $

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Chaussure basse inspirée du style Jordan classique, la Skyline Low apporte l'héritage du basket hors du terrain pour ta rotation quotidienne. Elle présente les détails familiers que tu connais et aimes, comme la griffe sur le talon et un design Swoosh cousu, ainsi que de l'air encapsulé dans le talon et un mélange résistant de matériaux qui vont avec n'importe quelle coupe.


  • Couleur affichée : Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Article : IQ6425-100

Air Jordan Skyline Low LE

135 $

Chaussure basse inspirée du style Jordan classique, la Skyline Low apporte l'héritage du basket hors du terrain pour ta rotation quotidienne. Elle présente les détails familiers que tu connais et aimes, comme la griffe sur le talon et un design Swoosh cousu, ainsi que de l'air encapsulé dans le talon et un mélange résistant de matériaux qui vont avec n'importe quelle coupe.

Avantages

  • Empeigne en cuir synthétique, en cuir véritable et en daim pour une chaussure résistante et structurée.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Article : IQ6425-100

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (24)

4.3 étoiles

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

  • Skate Shoe

    BlakeB230326791

    Not a fan. These are shaped like a puffy skater shoe and not like the Jordan 1. Returned.

Chaussure Air Jordan Skyline Low LE pour homme

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