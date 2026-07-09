Chaussure Air Jordan Skyline Low LE pour homme

Chaussure basse inspirée du style Jordan classique, la Skyline Low apporte l'héritage du basket hors du terrain pour ta rotation quotidienne. Elle présente les détails familiers que tu connais et aimes, comme la griffe sur le talon et un design Swoosh cousu, ainsi que de l'air encapsulé dans le talon et un mélange résistant de matériaux qui vont avec n'importe quelle coupe.

Couleur affichée : Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Article : IQ6425-100