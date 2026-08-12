Chaussure Air Jordan Sixty Plus Low pour ado

Air Jordan Sixty Plus Low

83,99 $ 140 $ 40 % de réduction

La Sixty Plus revient dans une version basse, combinant les cinq Jordan classiques que MJ a portées lors de ses cinq matchs où il a marqué plus de 60 points. Le résultat : une sneaker qui incarne l’excellence grâce à des détails emblématiques, rendant ainsi hommage à l’héritage du GOAT.

Avantages Empeigne en cuir véritable et cuir synthétique pour plus de résistance et de structure.

Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.

Semelle extérieure en caoutchouc qui adhère mieux.