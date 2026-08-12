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Bien noté
Chaussure Air Jordan Sixty Plus Low pour ado - University Blue/Obsidian/Blanc

Air Jordan Sixty Plus Low

Chaussure pour ado

40 % de réduction
University Blue/Obsidian/Blanc
Sail/Noir/Reflect Silver/Fire Red
Blanc/Noir/Pure Platinum
Blanc/True Blue/Varsity Red
Blanc/Tour Yellow/Noir
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La Sixty Plus revient dans une version basse, combinant les cinq Jordan classiques que MJ a portées lors de ses cinq matchs où il a marqué plus de 60 points. Le résultat : une sneaker qui incarne l’excellence grâce à des détails emblématiques, rendant ainsi hommage à l’héritage du GOAT.


  • Couleur affichée : University Blue/Obsidian/Blanc
  • Article : IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

40 % de réduction

La Sixty Plus revient dans une version basse, combinant les cinq Jordan classiques que MJ a portées lors de ses cinq matchs où il a marqué plus de 60 points. Le résultat : une sneaker qui incarne l’excellence grâce à des détails emblématiques, rendant ainsi hommage à l’héritage du GOAT.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et cuir synthétique pour plus de résistance et de structure.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Semelle extérieure en caoutchouc qui adhère mieux.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : University Blue/Obsidian/Blanc
  • Article : IO1866-400

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (20)

4.7 étoiles

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #teamnike

Chaussure Air Jordan Sixty Plus Low pour ado

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