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Chaussure Air Jordan 4 Retro « Flight Club » pour homme - Sail/University Red/Noir

Air Jordan 4 Retro « Flight Club »

Chaussure pour homme

280 $

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ4 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. Une tige en cuir blanc et Sail lisse ornée d'accents noirs et University Red, apportant plus d'ADN Jumpman au classique intemporel. Les logos « Flight Club » audacieux se combinent avec la griffe Nike Air sur le talon pour rendre hommage au modèle original. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.


  • Couleur affichée : Sail/University Red/Noir
  • Article : IM4002-100

Air Jordan 4 Retro « Flight Club »

280 $

Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ4 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. Une tige en cuir blanc et Sail lisse ornée d'accents noirs et University Red, apportant plus d'ADN Jumpman au classique intemporel. Les logos « Flight Club » audacieux se combinent avec la griffe Nike Air sur le talon pour rendre hommage au modèle original. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.

Avantages

  • Cuir véritable, cuir synthétique et mesh quadrillé pour un look richement texturé et unique en son genre.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Œillets flottants au niveau de la cheville qui se resserrent sur le pied quand on lace la chaussure pour un maintien fiable.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec motif à chevrons pour une adhérence durable.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Sail/University Red/Noir
  • Article : IM4002-100

Avis (119)

4.9 étoiles

  • You can never have too many

    Barnaby533176077

    Looks great In my collection. Brought to wear not look at

  • Sujik54844498

    Good it’s I’m happy that shoes

  • Great shoe

    Travis

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the Flight Club 4 and it has an amazing story to go along with it, very comfortable as well and will go with anything

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #teamnike

Chaussure Air Jordan 4 Retro « Flight Club » pour homme

Air Jordan 4 Retro « Flight Club »

280 $

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