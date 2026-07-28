Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ4 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. Une tige en cuir blanc et Sail lisse ornée d'accents noirs et University Red, apportant plus d'ADN Jumpman au classique intemporel. Les logos « Flight Club » audacieux se combinent avec la griffe Nike Air sur le talon pour rendre hommage au modèle original. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.

Couleur affichée : Sail/University Red/Noir

Article : IM4002-100