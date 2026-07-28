You can never have too many
Barnaby533176077
Looks great In my collection. Brought to wear not look at
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Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ4 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. Une tige en cuir blanc et Sail lisse ornée d'accents noirs et University Red, apportant plus d'ADN Jumpman au classique intemporel. Les logos « Flight Club » audacieux se combinent avec la griffe Nike Air sur le talon pour rendre hommage au modèle original. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.
Air Jordan 4 Retro « Flight Club »
Si tu voulais prendre ton envol comme MJ, tu devais rejoindre le club. L'Air Jordan Flight Club. Cette AJ4 rend hommage à l'héritage et à la nostalgie du programme d'adhésion par courrier populaire des années 80 et 90. Une tige en cuir blanc et Sail lisse ornée d'accents noirs et University Red, apportant plus d'ADN Jumpman au classique intemporel. Les logos « Flight Club » audacieux se combinent avec la griffe Nike Air sur le talon pour rendre hommage au modèle original. Elle intègre tous les éléments emblématiques, c'est le modèle ultime pour les fans du club.
4.9 étoiles
You can never have too many
Barnaby533176077
Looks great In my collection. Brought to wear not look at
Sujik54844498
Good it’s I’m happy that shoes
Great shoe
Travis
[This review was collected as part of a promotion.] Love the Flight Club 4 and it has an amazing story to go along with it, very comfortable as well and will go with anything
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#teamnike
Air Jordan 4 Retro « Flight Club »