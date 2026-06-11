Chaussure Air Jordan 3 Retro pour ado

Air Jordan 3 Retro

139,99 $ 175 $ 20 % de réduction

Pierre angulaire de l'héritage Jordan, la AJ3 a été le premier modèle de MJ à arborer l'imprimé éléphant emblématique. Apporte le style classique à la collection de sneakers de ton enfant, revisité avec de nouvelles couleurs pour une touche edgy.

Avantages Col confortable pour une sensation de douceur autour de la cheville.

Semelle intermédiaire en mousse souple pour un maintien optimal.

Semelle en caoutchouc robuste assurant une adhérence optimale aux endroits stratégiques.

L'imprimé éléphant ornemente un cuir de qualité.

Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.