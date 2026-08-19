Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Great trainers
Steven595761330
They look good, well made and true to size. GREAT!
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La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.
Air Jordan 1 Mid SE
La Air Jordan 1 Mid revisite le modèle iconique en lui offrant un style incomparable sur le terrain et un confort optimal. L'unité Air-Sole amortit le jeu sur parquet tandis que le col rembourré offre une sensation de maintien.
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