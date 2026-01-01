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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme - Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour homme

175 $

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Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.


  • Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
  • Article : IO2051-001

Air Jordan 1 Mid SE

175 $

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Avantages

  • Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
  • Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.

Détails du produit

  • Logo Wings sur le col
  • Jumpman sur la languette
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
  • Article : IO2051-001

Livraison et retours gratuits

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