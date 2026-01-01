Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

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Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour homme
175 $
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Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
- Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
- Article : IO2051-001
Air Jordan 1 Mid SE
175 $
Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.
Avantages
- Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
- Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
- Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.
Détails du produit
- Logo Wings sur le col
- Jumpman sur la languette
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/University Red/Sail
- Article : IO2051-001
Livraison et retours gratuits
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Air Jordan 1 Mid SE
175 $