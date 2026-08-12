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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme - Noir/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour homme

15 % de réduction
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Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.


  • Couleur affichée : Noir/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Article : II3789-001

Air Jordan 1 Mid SE

15 % de réduction

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et en tissu pour une sensation de maintien.
  • Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Noir/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Article : II3789-001

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Avis (3)

5 étoiles

  • Basketball, WorkOut Shoe

    jacobs752189600

    Great Basketball or WorkOut Shoe

  • SHARRON239545944

    My autistic daughter loves them they fit perfect and looks lovely

  • ZeeshanAli792232107

    Colors are vibrant and make a good conversation starter. Incredibly comfortable and I couldn’t be happier with this purchase.

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

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