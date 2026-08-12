Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour homme

Air Jordan 1 Mid SE

148,99 $ 175 $ 15 % de réduction

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Avantages Empeigne en cuir véritable et en tissu pour une sensation de maintien.

Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.

Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.