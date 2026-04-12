Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Air Jordan 1 Mid SE

148,99 $ 175 $ 15 % de réduction

Inspiré de la AJ1 d'origine, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que les détails cloutés et le cuir impeccable lui donnent une identité unique.

Avantages Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.

Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.

Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.