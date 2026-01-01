Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Air Jordan 1 Mid SE

139,99 $ 175 $ 20 % de réduction

Silhouette classique, détails cosy. Cette AJ1 conserve le look emblématique que tu aimes tant, avec des textiles en maille douce et un joli charme au crochet dans des tons pastel ludiques.

Avantages Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.

Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.

Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.