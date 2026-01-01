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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme - Blanc/Desert Berry

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

175 $
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Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.


  • Couleur affichée : Blanc/Desert Berry
  • Article : IO0669-100

Air Jordan 1 Mid SE

175 $

Inspiré de la AJ1 originale, ce modèle mi-montant conserve le look emblématique que tu aimes tant, tandis que le choix des couleurs et le cuir impeccable lui confèrent une identité unique.

Avantages

  • Empeigne en cuir, cuir synthétique et tissu pour une sensation de maintien.
  • Semelle intermédiaire en mousse et amorti Nike Air pour plus de confort et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec pivot circulaire offrant une adhérence durable.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Blanc/Desert Berry
  • Article : IO0669-100

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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