 
image 1 sur 8
Bien noté
Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme - Blanc/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour femme

20 % de réduction
Sélectionner la tailleGuide des tailles

La chaussure par laquelle tout a commencé brille de mille feux avec cette superbe version de la AJ1. La coupe mi-montante emblématique étincelle avec son empeigne chromée qui attire les regards et fait tourner les têtes.


  • Couleur affichée : Blanc/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Article : FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

20 % de réduction

La chaussure par laquelle tout a commencé brille de mille feux avec cette superbe version de la AJ1. La coupe mi-montante emblématique étincelle avec son empeigne chromée qui attire les regards et fait tourner les têtes.

Détails du produit

  • Logo Wings au talon
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Caoutchouc pour l'adhérence
  • Jumpman Air sur la languette
  • Couleur affichée : Blanc/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Article : FN5031-100

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
En savoir plus.

Avis (32)

4.8 étoiles

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

  • Birthday sneaker!

    Nike User

    The prettiest sneaker ever. This is my favorite style of Jordan. Keeping them in the box till my birthday.

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour femme

Air Jordan 1 Mid SE

20 % de réduction

Complète ton look