Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

Air Jordan 1 Mid SE

107,99 $ 135 $ 20 % de réduction

Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.

Avantages Conception premium offrant un confort optimal et un look emblématique.

Unité Air-Sole encapsulée au talon pour un amorti souple.