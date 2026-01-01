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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado - Blanc/Blanc/Blanc/Field Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour ado

20 % de réduction
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Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Blanc/Field Silver
  • Article : IR2320-100

Air Jordan 1 Mid SE

20 % de réduction

Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.

Avantages

  • Conception premium offrant un confort optimal et un look emblématique.
  • Unité Air-Sole encapsulée au talon pour un amorti souple.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Blanc/Field Silver
  • Article : IR2320-100

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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