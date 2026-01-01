Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour ado
Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.
- Couleur affichée : Blanc/Blanc/Blanc/Field Silver
- Article : IR2320-100
Air Jordan 1 Mid SE
Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.
Avantages
- Conception premium offrant un confort optimal et un look emblématique.
- Unité Air-Sole encapsulée au talon pour un amorti souple.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Couleur affichée : Blanc/Blanc/Blanc/Field Silver
- Article : IR2320-100
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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