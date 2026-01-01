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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado - Sweet Beet/Off Noir/Blanc/Desert Pink

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour ado

135 $

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La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.


  • Couleur affichée : Sweet Beet/Off Noir/Blanc/Desert Pink
  • Article : IO2066-600

Air Jordan 1 Mid SE

135 $

La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.

Avantages

  • Cuir véritable et synthétique pour plus de résistance et de structure.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Jumpman sur l'étiquette de la languette
  • Logo Wings sur le col
  • Couleur affichée : Sweet Beet/Off Noir/Blanc/Desert Pink
  • Article : IO2066-600

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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