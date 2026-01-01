Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.

Couleur affichée : Sweet Beet/Off Noir/Blanc/Desert Pink

Article : IO2066-600