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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado - Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour pré-ado

135 $

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Dans cette version revisitée de la AJ1, le premier modèle signature de Michael Jordan est réimaginé avec de nouveaux détails. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.


  • Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Article : IO2063-001

Air Jordan 1 Mid SE

135 $

Dans cette version revisitée de la AJ1, le premier modèle signature de Michael Jordan est réimaginé avec de nouveaux détails. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.

Avantages

  • Cuir pleine fleur lisse pour plus de résistance.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Article : IO2063-001

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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