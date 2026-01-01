Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

Dans cette version revisitée de la AJ1, le premier modèle signature de Michael Jordan est réimaginé avec de nouveaux détails. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.

Couleur affichée : Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Article : IO2063-001