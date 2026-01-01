Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

La AJ1 est une valeur sûre, toujours tendance. Le cuir premium sur le dessus assure une résistance optimale. Les unités Nike Air sous le pied ajoutent un amorti classique, pour plus de confort à chaque pas. Alors, quand vas-tu la porter ?

Couleur affichée : Noir/Opti Yellow/Silver

Article : IV6811-001