Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

Air Jordan 1 Mid SE
Chaussure pour pré-ado
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La AJ1 est une valeur sûre, toujours tendance. Le cuir premium sur le dessus assure une résistance optimale. Les unités Nike Air sous le pied ajoutent un amorti classique, pour plus de confort à chaque pas. Alors, quand vas-tu la porter ?
- Couleur affichée : Noir/Opti Yellow/Silver
- Article : IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
La AJ1 est une valeur sûre, toujours tendance. Le cuir premium sur le dessus assure une résistance optimale. Les unités Nike Air sous le pied ajoutent un amorti classique, pour plus de confort à chaque pas. Alors, quand vas-tu la porter ?
Avantages
- Empeigne en cuir véritable et cuir synthétique pour plus de résistance et de structure.
- Unité Nike Air encapsulée qui absorbe les chocs pour un amorti optimal à chaque pas.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence durable.
Détails du produit
- Lacets classiques
- Logo Wings sur le col
- Jumpman sur la languette
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Noir/Opti Yellow/Silver
- Article : IV6811-001
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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