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Bien noté
Chaussure Air Jordan 1 Mid pour Femme - Blanc/Blanc/Noir

Air Jordan 1 Mid

Chaussure pour Femme

165 $

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

On ne plaisante pas avec les classiques. Restez fidèle à la tradition avec des chaussures blanches au style intemporel.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Noir
  • Article : DV0991-101

Air Jordan 1 Mid

165 $

On ne plaisante pas avec les classiques. Restez fidèle à la tradition avec des chaussures blanches au style intemporel.

Avantages

  • Cuir véritable et cuir synthétique pour plus de résistance dans un look stylé.
  • Languette rembourrée et empeigne doublée pour plus de confort et de maintien.
  • Logo ailé emblématique de Air Jordan sur l'empeigne pour un look traditionnel.
  • Unité Air encapsulée au niveau du talon pour retrouver l'amorti et la légèreté que vous connaissez et appréciez.
  • Semelle extérieure en caoutchouc résistant avec motif pour une adhérence standard.

Détails du produit

  • Logo Swoosh cousu
  • Logo Wings sur le col
  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Noir
  • Article : DV0991-101

Avis (129)

4.7 étoiles

  • Haniyeh207d206a8e924c1089a7e844da408133

    I love Nike and its good qualities. I always like Nike.

  • the GOAT

    Mallorie449516795

    I have these in red white and black and they are my favourite. Very comfortable and the mid top are great. I just bought these white and black ones because my current ones are so worn out. I will only buy jordans from here on out.

  • Niceeeee

    Nikki8227d808e7f04b8591677bcd3ce2b382

    Very comfortable shoe. Goes great with almost any outfit. I am very pleased with the purchase and will most definitely be getting my fiancée a pair as well!

Chaussure Air Jordan 1 Mid pour Femme

Air Jordan 1 Mid

165 $

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