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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado - Summit White/Light Arctic Pink/Silver

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour pré-ado

125 $

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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Summit White/Light Arctic Pink/Silver
  • Article : IV6787-100

Air Jordan 1 Low SE

125 $

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Empeigne en cuir pour plus de résistance et de structure.
  • Unité Nike Air-Sole encapsulée pour plus d'amorti et de légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une excellente adhérence au quotidien.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Col bas
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Lacets classiques
  • Couleur affichée : Summit White/Light Arctic Pink/Silver
  • Article : IV6787-100

Livraison et retours gratuits

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