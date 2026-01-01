Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado

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Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour pré-ado
125 $
La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.
- Couleur affichée : True Blue/University Red/Kinetic Green/Noir
- Article : IO2062-400
Air Jordan 1 Low SE
125 $
La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.
Avantages
- Cuir véritable pour plus de résistance et de structure.
- Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Lacets classiques
- Logo Wings au talon
- Jumpman sur la languette
- Couleur affichée : True Blue/University Red/Kinetic Green/Noir
- Article : IO2062-400
Livraison et retours gratuits
Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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Air Jordan 1 Low SE
125 $