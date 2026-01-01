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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado - True Blue/University Red/Kinetic Green/Noir

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour pré-ado

125 $
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La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.


  • Couleur affichée : True Blue/University Red/Kinetic Green/Noir
  • Article : IO2062-400

Air Jordan 1 Low SE

125 $

La AJ1 envoie toujours du lourd. Ce modèle culte est revisité avec des matières résistantes et des couleurs actuelles pour perpétuer la magie Jordan. L'amorti Nike Air apporte tout le confort dont tu as besoin pour courir, sauter et jouer.

Avantages

  • Cuir véritable pour plus de résistance et de structure.
  • Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : True Blue/University Red/Kinetic Green/Noir
  • Article : IO2062-400

Livraison et retours gratuits

Livraison gratuite à partir de 100 $ d'achat et retours gratuits sous 30 jours pour les membres Nike.
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